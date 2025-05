Polícia Militar em Três Lagoas apreende mais de 2 toneladas de Drogas e prende autor de Tráfico

Três Lagoas – MS, no dia 28 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar apreenderam mais de 2 toneladas de drogas e realizaram a prisão de uma pessoa por tráfico de drogas.

Nesta quarta-feira, por volta das 21h, uma guarnição do 2º BPM que se encontrava a disposição da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) deslocou em apoio ao fiscal tributário estadual, que visualizou no sistema de monitoramento de imagens do posto fiscal existente na estrada vicinal de acesso ao bairro Jupiá, quando um veículo aparentando estar carregado utilizou a via para evadir da fiscalização.

Diante da situação, foi iniciado o acompanhamento do veículo VW 9.150E CUMMINS, logrando êxito em sua abordagem nas imediações do pátio do posto de combustível, localizado no trevo da divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde durante a abordagem inicial o condutor de 23 anos, alegou que o caminhão se encontrava vazio, porém em vistoria preliminar realizada pela equipe de fiscalização foi localizado quantidade significativa de maconha, ocasião em que foi solicitado apoio da Força Tática que realizou uma busca detalhada no compartimento de carga, vindo a localizar a quantia total de 2.114 kg (dois mil cento e quatorze quilos) de maconha, divididos em 2.323 tabletes.

Em entrevista o condutor relatou ter embarcado em um ônibus na cidade de Belo Horizonte/MG até Três Lagoas/MS, de onde retornaria na condução do caminhão até a cidade de origem, e na entrega da carga e receberia certa quantia em dinheiro pelo transporte do entorpecente.

Ante os fatos, fora dada voz de prisão ao autor, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Andradina/SP, junto com a droga e o veículo apreendido, para adoção das medidas legais.

Foto: Divulgação/PM - MS

