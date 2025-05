Visitas guiadas ao Palácio do Congresso Nacional ficam restritas à Câmara neste fim de semana

Neste fim de semana, excepcionalmente, o programa de visitação ao Palácio do Congresso Nacional funcionará apenas na parte da Câmara dos Deputados. A restrição se deve aos preparativos para o 11º Fórum Parlamentar do BRICS , que será realizado de 3 a 5 de junho.

A entrada dos visitantes deverá ser feita pela Chapelaria, das 9 às 17 horas, com saída dos grupos a cada 30 minutos.

Na semana do Fórum do BRICS, não haverá visitação de segunda (2) a quinta-feira (5). A programação volta ao normal na sexta-feira (6).

Sobre a visitação

A visitação ao Congresso Nacional é gratuita e ocorre de forma integrada entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Mediadores de ambas as Casas se revezam na condução dos grupos. A duração do percurso da visita é de cerca de 50 minutos.

Durante o passeio, os cidadãos podem conhecer de perto as principais instalações do Poder Legislativo, como os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, os salões Verde e Azul, o Túnel do Tempo do Senado e os salões Nobre das duas Casas.

Os visitantes também recebem informações sobre as obras de arte que fazem parte do acervo do Congresso, criadas por artistas como Athos Bulcão, Alfredo Ceschiatti, Di Cavalcanti, Marianne Peretti e Burle Max.

Nas terças e quartas-feiras, a visitação é fechada. E nas quintas-feiras, é necessário agendar a visita.