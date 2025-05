Quatro pessoas são presas em flagrante e mais de 15 kg de drogas apreendidas durante operação em Três Lagoas

No início da manhã desta quinta-feira (29), equipes das Polícias Civil, Militar e Penal deflagraram a “Operação FOX”, objetivando o cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências localizadas em diversos bairros na cidade de Três Lagoas, bem como em estabelecimentos prisionais em Três Lagoas e Campo Grande.

Na ocasião foram empenhados mais de cinquenta policiais e vinte viaturas, de todas as unidades da Delegacia Regional de Polícia Civil e do Batalhão da Polícia Militar, do município, além de equipes do GARRAS e da Polícia Penal do Estado.

A operação ocorreu em razão de investigação desenvolvida pela SIG (Seção de Investigação Geral) e pelo NRI (Núcleo Regional de Inteligência), tendo como foco uma associação criminosa especializada no tráfico de cocaína e de crack.