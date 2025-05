Polícia Civil prende mulher em flagrante por homicídio tentado em Campo Grande

Na manhã de ontem (28), a Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações e Investigações – GOI realizou a prisão em flagrante de T. S. C. (25) pelo crime de homicídio na forma tentada, praticado horas antes.

O crime ocorreu nas imediações do bairro Vida Nova, sendo que T. S.C. desferiu duas facadas na vítima, a qual foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa.

Após tomar conhecimentos dos fatos, os investigadores do GOI passaram a diligenciar no sentido de qualificar e localizar a autora, sendo que durante a investigação, foi possível identificar o paradeiro de T. S. C. nas imediações do mesmo bairro dos fatos. A equipe policial, imediatamente, se deslocou até o local prendeu a autora, que confessou o crime e indicou o local onde havia dispensado a arma utilizada.

A mulher foi apresentada a Autoridade Policial plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC CEPOL, onde foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio simples na forma tentada.