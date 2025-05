Câmara aprova urgência e analisa projeto que amplia número de deputados; acompanhe

Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

O texto altera a Lei Complementar 78/93 , que disciplina a fixação do número de deputados federais. Os deputados analisarão o mérito do projeto ainda hoje.

Pela proposta, a cada quatro anos deverá ser feita uma atualização estatística na quantidade de representantes, baseada em recenseamento no segundo ano de cada legislatura.

