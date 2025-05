Polícia Civil prende foragido condenado por estupro de vulnerável na Capital

O homem foi localizado na região do bairro Jardim Vida Nova, sendo que após sua captura, foi imediatamente encaminhado e apresentado a Autoridade Policial plantonista da Casa da Mulher brasileira, onde foi realizado o devido cumprimento do Mandado de Prisão, e levado ao cárcere, onde permanecerá a disposição da justiça.

A. V. A. (58) foi condenado, com decisão transitada em julgado, pelo crime de estupro de vulnerável, sendo que a 1ª Vara de violência doméstica e familiar contra a mulher expediu Mandado de prisão para cumprimento de pena definitiva de 12 anos e 10 meses em regime prisional fechado.

Na tarde de ontem (28), a Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações e Investigações – GOI, realizou levantamento de informações e conseguiu identificar o paradeiro de um indivíduo foragido da justiça.

