Funsat oferece 1.681 vagas na intermediação de empregos desta quinta-feira

Para mais informações, acesse no Instagram, o perfil @ funsat.cg , ou ligue para a Central Telefônica (67) 4042-0585. Enquanto, pelo Portal Oficial da Prefeitura de Campo Grande também é possível ver o quadro geral de oportunidades e profissões com recrutamento ativo. Confira:

Prioritárias ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são 14 oportunidades:

Sem o empregador exigir experiência para a contratação, são 1.166 anúncios na data, com seis destaques apontados pela Fundação. Relação que envolve buscas por açougueiro (6 postos), auxiliar de limpeza (110 postos), jardineiro (4 postos), porteiro (1 posto), trabalhador na Suinocultura (4 postos), e ainda uma vaga ativa para vendedor interno.

No painel geral, 144 atividades estão com seleção de mão de obra, considerando profissões como analista de gestão de estoque (1 posto), assistente de Mídias Sociais (1 posto), auxiliar de escrituração fiscal (2 postos), auxiliar de marceneiro (2 postos), balconista de açougue (4 postos), eletricista (2 postos), fiscal de Prevenção de Perdas (12 postos), frentista (2 postos), operador de processo de produção (100 postos), além de quatro vagas para serralheiro.

Anunciam na Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho), nesta quinta-feira (29), um total de 190 empresas. Recrutamentos que abrangem juntos 1.681 vagas, sendo 60% delas para o chamado “perfil aberto”.

