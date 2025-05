Com acolhimento e escuta, projeto da Sesau reforça cuidado com agentes de saúde da Capital

“Foi muito melhor do que eu imaginei. Leve, acolhedor. Nos sentimos realmente cuidadas”. A fala emocionada da agente comunitária de saúde Wanessa Alves resume o sentimento que tomou conta do encerramento do Projeto de Atenção Integral à Saúde do ACS, realizado na manhã desta quarta-feira (28), no auditório da USF Pioneira, no Distrito Anhanduizinho.

O projeto, desenvolvido pela Gerência de Saúde do Trabalhador (Gersau) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande, tem como objetivo cuidar de quem cuida da população. A iniciativa oferece acolhimento, escuta qualificada e promove a saúde mental dos agentes comunitários de saúde (ACS), profissionais que estão na linha de frente, levando informação, orientação e assistência diretamente às famílias nos territórios.

A coordenadora de Saúde do Servidor da Sesau, Jeanne Keila de Almeida Silva Morais, explicou que a ação nasceu de uma escuta atenta às necessidades desses profissionais. “Iniciamos esse trabalho em setembro do ano passado, escolhendo o Anhanduizinho como projeto piloto. São quatro encontros, onde proporcionamos momentos de reflexão, escuta e autocuidado. É um espaço construído por eles e para eles, conduzido por psicólogos e assistentes sociais da nossa rede”.

Segundo ela, os resultados têm sido surpreendentes. “É um projeto que impacta diretamente na saúde mental dos trabalhadores. Eles se sentem valorizados, acolhidos e, acima de tudo, fortalecidos para continuar no dia a dia da comunidade”, destaca Jeanne.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Presente desde o início do projeto, a assistente social Ilma Amaral Piemonte, da Coordenadoria da Atenção à Saúde do Servidor, destaca que o grande diferencial é a metodologia participativa, pensada para gerar pertencimento. “O que fizemos aqui foi mais do que um simples treinamento. Criamos um espaço seguro de fala, de troca e de acolhimento. Foi leve, foi afetuoso, e isso reverberou em cada feedback que recebemos. Muitos relataram que se sentiram, pela primeira vez, verdadeiramente olhados enquanto pessoa, não só enquanto trabalhador”.

Ilma reforça que, com o encerramento dessa primeira etapa, o projeto segue agora para os distritos Prosa e Centro, com previsão de atender todos os 1.500 agentes comunitários de saúde da Capital.

Para quem vivenciou os quatro encontros, como a agente de saúde Wanessa Alves, a experiência foi além das expectativas. “Foi melhor do que eu pensei. Todo mundo comentou isso. Foi leve, foi suave… A gente sentiu que esse trabalho foi feito com muito carinho. Isso faz toda diferença pra quem tá lá na ponta, lidando diariamente com tantas situações difíceis”.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, destacou a importância de investir no cuidado com os trabalhadores da saúde, especialmente aqueles que estão na base da Atenção Primária. “Quando cuidamos dos nossos trabalhadores, cuidamos também da população. O agente comunitário de saúde é a porta de entrada do SUS. Ele conhece cada família, cada necessidade do seu território. Por isso, a saúde dele, tanto física quanto mental, precisa ser uma prioridade para nós. Esse projeto reflete o compromisso da SESAU em promover uma gestão humanizada, que valoriza e acolhe quem cuida da nossa cidade”.

Próximos passos

Com 330 agentes participantes no Distrito Anhanduizinho, a iniciativa mostrou que investir no bem-estar do trabalhador não é apenas necessário, mas fundamental. No próximo mês de julho, os distritos do Prosa e Centro recebem o projeto, ampliando o alcance desse cuidado que começa de dentro para fora, fortalecendo quem está na linha de frente do SUS.

#PraTodosVerem: Primeira imagem mostra um grupo de cerca de 20 pessoas, em pé, em roda, dentro de uma sala. Todos estão segurando fios de barbante, formando uma teia no centro da roda. A atividade é visivelmente lúdica e colaborativa. As pessoas são profissionais de saúde, com camisetas identificando agentes comunitários. Todos estão sorrindo e atentos à dinâmica.

#PraTodosVerem: Segunda imagem mostra uma roda de conversa com cerca de 15 pessoas sentadas em cadeiras alaranjadas, dentro da mesma sala da imagem anterior. Ao fundo, uma mulher em pé, com blusa branca e preta, sorri enquanto fala para o grupo. Ao lado, há uma mesa com toalha colorida. Os participantes, que são profissionais da área da saúde, escutam atentamente. A sala é iluminada, com janelas grandes e uma televisão fixada na parede.