Polícia Militar realiza palestra sobre crimes de trânsito e prevenção de acidentes no 47º Batalhão de Infantaria em Coxim

A iniciativa faz parte das ações educativas desenvolvidas pela Polícia Militar dentro do movimento Maio Amarelo, que busca envolver toda a sociedade na construção de um trânsito mais seguro e humano.

Os sargentos Carlos e Nascimento, responsáveis pela apresentação, também destacaram práticas preventivas para a redução de acidentes, ressaltando a importância de atitudes simples como o uso do cinto de segurança, a manutenção regular dos veículos e o respeito à sinalização.

Durante o encontro, os militares foram orientados sobre infrações como dirigir sob efeito de álcool e praticar direção perigosa, condutas que representam riscos graves à segurança no trânsito. A palestra reforçou a responsabilidade de cada condutor em adotar comportamentos seguros e respeitosos nas vias públicas.

A ação teve como foco principal a conscientização sobre crimes de trânsito e a importância da prevenção de acidentes, alinhando-se à campanha do Maio Amarelo, que neste ano traz o lema “Desacelere”.

Coxim (MS): A Polícia Militar realizou, na tarde desta quarta-feira (28/05), uma palestra voltada aos militares do Exército Brasileiro no 47º Batalhão de Infantaria, em Coxim.

