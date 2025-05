Com previsão de frio intenso, Prefeitura distribui 10 mil peças de roupas e agasalhos a entidades sociais

Com a chegada do inverno e a previsão de uma onda de frio para esta quarta-feira (28) em Campo Grande, a Prefeitura Municipal distribuiu cerca de 10 mil peças de roupas, agasalhos e cobertores a instituições beneficentes da Capital. A ação foi realizada por meio da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), contemplando entidades como a Abrapec, Associação Juliano Varela, Hospital Nosso Lar e Santa Casa.

“Esses donativos são provenientes das doações recebidas para o Rio Grande do Sul após as enchentes do ano passado. Parte desse material acabou não sendo utilizada à época, pois conseguimos atender toda a população afetada. Por isso, recebemos autorização para destiná-lo a outras comunidades em situação de vulnerabilidade. Mobilizamos voluntariamente toda a equipe da Defesa Civil para fazer a triagem dos itens — roupas masculinas, femininas, calçados — devidamente organizados por faixa etária: de 0 a 3 anos, de 3 a 6, acima de 6 anos e adultos”, explicou o coordenador de Proteção e Defesa Civil, Enéas Netto.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Ainda segundo o coordenador, a seleção do material será destinada de forma correta a essas associações com público-alvo já especificado para que cada peça seja devidamente utilizada. Parte dos donativos foi destinada à Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, cuja triagem foi feita baseada no público-alvo de pessoas em situação de rua.

Uma das entidades assistências atendidas foi o Hospital Nosso Lar, que oferece serviços de psiquiatria, ambulatório e Internações para pacientes em situação de vulnerabilidade social. “É muito importante essas doações, já que atendemos pacientes que buscam estabelecer a saúde mental em nossa entidade e dentro da necessidade do perfil que atendemos, os pacientes geralmente entram com a necessidade de toda a vestimenta, principalmente agora no frio. Então, essa doação é extremamente urgente e necessária”, disse o diretor-administrativo Aikel Gazal.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Nós só temos que agradecer essa ação da prefeitura e toda a sua equipe, pela consideração e de ter lembrado da Associação Juliano Varela, uma forma também de reconhecimento por parte do poder público, que a gente está fazendo um trabalho direito, que a gente realmente está cuidando dos nossos assistidos, e eu acho que assim como todos, ficamos muito orgulhosos de receber essa destinação, que fortalece o compromisso de que realmente essa doação chegue na ponta do seu uso devido, para que não ocorra nenhum desperdício. Da nossa parte, esse compromisso está garantido”, disse José Varela, diretor-social da entidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, acompanhou as entregas da Defesa Civil para as instituições e pontuou a necessidade assertiva das doações chegarem efetivamente a públicos que realmente demandam da necessidade. “Parabenizo ao trabalho da Defesa Civil pela triagem, porque é extremamente importante que esses produtos cheguem também em boas condições de uso para o público. A triagem de doações de roupas é importante porque garante que os artigos doados sejam aproveitados da melhor forma, evitando desperdícios e assegurando que as peças em boas condições cheguem às pessoas que mais precisam. E aqui estão grandes instituições que sabem o que vão e o que precisa ser feito para essa destinação correta, justamente por serem entidades sérias, comprometidas e exemplo de atuação em nossa cidade”, completou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

#ParaTodosVerem:

A matéria tem cinco fotos: na imagem de capa, agentes da Defesa Civil carregando as caixas de doação em veículo de uma entidade atendida; na foto 01, o coordenador da Defesa Civil, acompanhado da vice-prefeita Camilla Nascimento, explicando o resultado das doações ao público presente durante a entrega. Na foto 02, o diretor administrativo do Hospital Nosso Lar Aikel Gazal, dando entrevista para a imprensa. Foto 3, o diretor-social da Associação Juliano Varela agradecendo o recebimento das doações. E na foto 04, última foto da repostagem, a vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social Camilla Nascimento em palavras com o público presente.