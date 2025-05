Integração interinstitucional: SES auxilia na implementação de Coordenadorias de Saúde Única nos municípios

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), por meio da Coordenadoria de Saúde Única, tem auxiliado os municípios na implementação das coordenadorias municipais para desenvolver o conceito de saúde única (One Health), que busca o trabalho integrado entre saúde humana, animal e ambiental.

Mato Grosso do Sul é o primeiro Estado brasileiro a ter um setor consolidado dentro da Secretaria Estadual de Saúde que trabalha essa integração, se tornando referência para outros estados e chamando a atenção dos municípios para a importância da implementação deste setor. Nesta segunda-feira (26), Costa Rica foi o primeiro município a instituir a Coordenadoria Municipal de Saúde única, recebendo o auxílio necessário da Coordenadoria Estadual durante as fases de implementação da Coordenadoria.

Situada na Costa Leste do Estado, Costa Rica está localizada próximo ao chamado ‘Vale da Celulose’, região definida por um conjunto de municípios impulsionados pela cadeia produtiva da celulose com grandes fábricas e investimentos em florestas de eucalipto.

“Com muito orgulho, Costa Rica é o primeiro do Estado a adotar a abordagem de Saúde Única, que integra saúde humana, animal e ambiental. Essa iniciativa promoverá a comunicação entre diferentes áreas e profissionais para oferecer soluções mais eficazes para a população. Isso representa que é possível inovar na gestão pública, cuidando da saúde de forma ampla e sustentável, reforçando o compromisso com a vida e o futuro do nosso município”, destaca o prefeito de Costa Rica, Cleverson Alves dos Santos.

>A coordenadora de Saúde Única, Danila Frias e a gerente de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener, com o prefeito, secretário de Saúde e gestores de Costa Rica.

O secretário municipal de Saúde de Costa Rica, Daniel Rayckson Lemos, afirma que Costa Rica avança ao implantar a abordagem de Saúde Única e ressalta que a estratégia propõe algo fundamental: a união de esforços entre profissionais da saúde humana, animal e ambiental, trabalhando de forma integrada, coordenada e colaborativa. “Com a abordagem do Saúde Única, fortalecemos a comunicação entre setores, melhoramos a capacidade de resposta e promovemos ações mais eficazes e sustentáveis. Nosso objetivo é proteger a saúde da população de forma mais ampla, cuidando também do meio ambiente, dos animais e dos alimentos que chegam à mesa dos nossos cidadãos”, disse o secretário.

Para a coordenadora de Saúde Única da SES, Danila Frias, o pioneirismo do Estado em instituir na SES um núcleo com a abordagem de Saúde Única, reconhece a interconexão entre a saúde humana, animal e ambiental, destacando a importância de estratégias colaborativas para o enfrentamento de surtos e epidemias.

“A criação da Coordenadoria em Costa Rica é um passo fundamental para a consolidação da Saúde Única em Mato Grosso do Sul, que já está estruturada por meio da Coordenadoria de Saúde Única da SES/MS. Trata-se de um movimento que amplia a cooperação entre Estado e municípios e que avança na construção de políticas públicas mais integradas e sensíveis às realidades locais”, defende.

A implementação dessas coordenadorias municipais representa um avanço significativo na abordagem e gestão da Saúde Única, fomentando a colaboração intersetorial e multidisciplinar para encarar os desafios complexos que impactam a saúde de forma integral. A Coordenadoria de Saúde Única da SES enfatiza que todos municípios podem implementar o setor e reforça o compromisso em auxiliar essas cidades durante o processo de implementação.

Helton Davis, Comunicação SES