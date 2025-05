Lia Nogueira homenageia DOF pelos 38 anos de ações da unidade

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) apresentou, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, uma Moção de Congratulação ao Departamento de Operações de Fronteira (DOF) pelos 38 anos de fundação, celebrados em 28 de maio deste ano. A homenagem reconhece o trabalho da instituição no combate aos crimes transfronteiriços e na promoção da segurança pública ao longo de sua história.

Criado em 1987 como Grupo de Operações de Fronteira (GOF), o DOF começou suas atividades com 16 policiais atuando na região da Grande Dourados. Em 1996, foi reestruturado e passou a abranger toda a faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul, incluindo as divisas com Paraguai e Bolívia.

Atualmente, o DOF atua em 53 municípios do Estado e cobre uma extensão de 1.610,71 quilômetros de fronteira, sendo reconhecido nacionalmente como referência no enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho e outros crimes típicos de fronteira.

Lia Nogueira relembrou sua experiência profissional, enquanto jornalista, cobrindo as ações da unidade desde os primeiros anos. “Como repórter, acompanhei o surgimento do DOF, sua evolução e os desafios enfrentados. Hoje, como parlamentar, tenho orgulho de reconhecer publicamente esse trabalho essencial para a segurança do nosso estado”, afirmou.

A moção destaca ainda a atuação estratégica do DOF, o investimento constante em tecnologia e capacitação, e a tradicional entrega da Medalha Águia da Fronteira, que homenageia personalidades que contribuíram com a segurança na região.