Funtrab recebe campanha de vacinação contra Influenza nesta quarta-feira

Uma nova etapa da campanha está prevista ainda para este mês, com data a ser confirmada. A Funtrab fica localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro de Campo Grande.

Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento com foto — preferencialmente o CPF. O cartão do SUS não é obrigatório, mas pode ser apresentado, caso o cidadão o possua.

Nesta quarta-feira (7), das 8h às 11h, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) será ponto de vacinação contra o vírus Influenza, responsável pela gripe. A ação promovida pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) é voltada tanto para os servidores da Funtrab quanto para o público em geral.

