Mato Grosso do Sul apresenta seus principais destinos em evento global de turismo de aventura nos EUA

O turismo de Mato Grosso do Sul será representado naAdventureELEVATE North America, uma das principais conferências sobre ecoturismo e turismo de aventura do mundo. Organizado pelaAdventure Travel Trade Association(ATTA) — maior rede global de líderes em viagens de aventura — o evento acontece entre os dias 28 e 31 de maio, em Denver, no estado do Colorado, Estados Unidos.

A participação de MS reforça a estratégia de posicionar seus destinos no mercado internacional, especialmente no norte-americano. Segundo Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, os Estados Unidos são um mercado prioritário para a região.

“Essa é a versão norte-americana do evento internacional que recebemos em Bonito, no mês de abril, e agora estamos indo lá para fortalecer a nossa situação no mercado norte-americano, que vem ganhando força nos últimos três anos. Essa é mais uma excelente oportunidade para apresentar os nossos destinos no Market Place, que são rodadas de apresentação individuais com operadores selecionados, para fortalecer o turismo de Mato Grosso do Sul cada vez mais. Entendo que estamos ficando mais sólidos no mercado norte-americano, mais conhecidos, e participar de eventos como esse é fundamental para que a gente alcance os objetivos de aumento de fluxo de turistas vindos daquele país para os nossos principais destinos aqui do estado", salienta Wendling.

AAdventureELEVATE North Americareúne operadores de turismo, agentes de viagem, representantes de destinos e veículos especializados. A programação inclui sessões deMarketplace, em que destinos se apresentam diretamente a compradores estratégicos; atividades ao ar livre noDia de Aventura; além de workshops de aceleração, plenárias com tendências do setor e amplas oportunidades de networking.

Os participantes também terão acesso a conteúdos voltados ao fortalecimento de negócios e marcas no mercado norte-americano, com foco em inovação, sustentabilidade e conexões com fornecedores, mídia e parceiros estratégicos da região.

Com uma presença crescente no radar do turismo internacional, Mato Grosso do Sul aposta na visibilidade proporcionada por eventos como esse para consolidar sua imagem como destino de ecoturismo, natureza, sustentabilidade e experiências autênticas.

Texto: Débora Bordin, comunicação Fundtur MS / Foto: @visitmsoficial