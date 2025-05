Municipalismo: Com potencial turístico, Bodoquena avança em obras estruturantes

Próximo de completar 45 anos - no dia 13 de maio - o município de Bodoquena avança em obras de infraestrutura com o programa “MS Ativo – Municipalismo”. Nesta terça-feira (6), a prefeita Girleide Rovari, acompanhada de secretários municipais e vereadores, se reuniu com o governador Eduardo Riedel com o objetivo de apresentar projetos estruturantes para Bodoquena, nome que na língua tupi-guarani, significa "nascente em cima da serra".

Riedel iniciou sua fala elogiando a parceria entre o executivo e legislativo municipais no planejamento das demandas. "O município de Bodoqueira está muito bem representado hoje aqui. O executivo municipal articulado com o legislativo, com o único foco de trazer melhorias para a população, em obras de universalização do saneamento e já atingindo 88% de cobertura e que transforma a realidade das pessoas, em uma das regiões mais promissoras do Estado em termos de turismo", pontuou o governador.

De acordo com a prefeita Girleide, o potencial turístico do município exige obras, principalmente, de pavimentação asfáltica e drenagem.

A reunião ainda contou com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), dos secretários Guilherme Alcântara (Seilog), Rodrigo Perez (Segov) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além dos deputados estaduais Paulo Corrêa, Mara Caseiro, Pedro Pedrossian Neto e Junior Mochi.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm