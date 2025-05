Plenário confirma indicado para embaixada no Panamá

O diplomata João Mendes Pereira foi confirmado em Plenário, nesta quarta-feira (28), como novo embaixador no Panamá. A MSF 5/2025 , da presidência da República, foi relatada pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e aprovada em 7 de abril na Comissão de Relações Exteriores (CRE). A indicação foi aprovada por unanimidade no Plenário, com 45 votos a favor e nenhum contrário.

João Mendes Pereira é graduado em Relações Internacionais e iniciou a sua carreira diplomática no Itamaraty em 1991. Entre as funções desempenhadas na Chancelaria, destacam-se: conselheiro na Embaixada em Lisboa; chefe da Divisão de Integração Regional; chefe da Divisão Econômica da América do Sul; coordenador-geral de Assuntos Econômicos da América do Sul; diretor do Departamento da Associação Latino-Americana de Integração e Integração Econômica Regional; chefe de Cerimonial; cônsul-geral em Miami (EUA) e embaixador do Brasil em Bruxelas (Bélgica).

Nos últimos anos, o Panamá tem se destacado pela atratividade de investimentos, impulsionada pela reduzida carga tributária, que corresponde a apenas 12,7% do PIB. No entanto, o país enfrenta desafios para manter o ritmo de investimentos em razão da desaceleração do crescimento econômico, do aumento da dívida pública e do desemprego.

O comércio bilateral oscila entre crescimento e retração, mas é historicamente superavitário em relação ao Brasil. Do total de US$ 934,1 milhões apurados em 2024, as exportações brasileiras respondem por cerca de 98% desse valor. Em termos proporcionais, trata-se de um dos maiores superávits da balança comercial brasileira. A pauta exportadora para aquele país é composta sobretudo por óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos; produtos da indústria de transformação e medicamentos, incluindo veterinário. Importamos principalmente resíduos metálicos, que correspondem a 51% do valor total das exportações panamenhas ao Brasil.