Marcos Pontes defende reajuste para servidores e critica governo por demora

— Vivi na prática a importância dessa categoria. Vi servidores que conhecem cada engrenagem da máquina pública operarem verdadeiros milagres, muitas vezes com ferramentas obsoletas, recursos escassos e pouca valorização — disse.

O senador destacou os servidores do Ministério da Ciência e Tecnologia, pasta da qual ele foi titular entre 2019 e 2022. Pontes disse que esses servidores é essencial para o funcionamento do Estado e criticou o governo por não priorizá-los.

— Ao apresentar um projeto de reajuste para os servidores depois de anos de negligência, o governo tenta pintar a oposição como insensível, esperando de nós que lutemos pela responsabilidade fiscal, lembrando que é função do Executivo tomar esse cuidado. Eles esperam que recusemos o projeto e nos tornemos vilões da história. Isso é uma armadilha cínica, porque coloca os servidores contra o Parlamento, joga o povo contra os servidores e lava as mãos. Observem essa maquiavélica situação por trás disso — afirmou.

Pontes criticou o governo atual por, segundo ele, só apresentar o projeto de recomposição salarial em 2025, após dois anos de "omissão". Ele afirmou que, nesse meio tempo, o Executivo manteve gastos elevados e fez escolhas que pressionam as contas públicas.

O senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (28), defendeu a votação da proposta de reajuste de salários e reestruturação das carreiras dos servidores do Poder Executivo federal ( PL 1.466/2025 ). O texto estabelece reajustesem 2025 e 2026 para 38 categorias, formalizando acordos firmados pelo Ministério da Gestãono ano passado.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.