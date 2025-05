Com a chegada do frio, Prefeitura amplia ações para acolher população de rua e enfrentar a dependência química

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), anuncia nesta quarta-feira (28), dois importantes projetos sociais: “Inverno Acolhedor” e “Volta por Cima”. As iniciativas têm como foco acolher a população durante as noites mais frias do ano e enfrentar o cenário do uso de drogas da população em situação de rua, com firmeza.

A prefeita Adriane Lopes e a vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Camilla Nascimento, realizaram reunião de trabalho com o secretariado nesta tarde no Paço Municipal. “Estamos aqui para anunciar novos programas para a cidade, especialmente neste período delicado de baixas temperaturas. Vamos atuar com políticas públicas que ofereçam um alento à população mais vulnerável de Campo Grande, tanto na área da dependência química quanto no acolhimento das pessoas em situação de rua durante o inverno. As pastas estão unindo esforços para garantir ações efetivas e atendimento digno a quem mais precisa”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O projeto Inverno Acolhedor será ativado a partir desta noite (28 de maior), onde está prevista temperatura igual ou inferior a 12°C, oferecendo um ponto fixo de apoio no Parque Ayrton Senna. Das 18h às 6h, a população de rua contará com espaço aquecido, alimentação, consultório de rua, acolhimento e atendimento humanizado inclusive para seus Pets. Aqueles que optarem por permanecer nas ruas receberão cobertores e apoio emergencial, por meio de equipes móveis da SAS.

“O serviço especializado de abordagem social já é desenvolvido pela SAS há bastante tempo, mas agora estamos ampliando essa atuação com uma nova perspectiva. Campo Grande seguirá tratando com dignidade e respeito quem mais precisa, com ações que enxergam cada pessoa em sua realidade e necessidade. Estamos unindo forças para dar oportunidade de mudança real a quem vive em situação de extrema vulnerabilidade e, muitas vezes, invisibilidade. Nosso compromisso é com dignidade, cuidado e transformação social”, afirma a vice-prefeita e secretária de Assistência Social e Cidadania de Campo Grande, Camilla Nascimento.

Já o projeto “Volta por Cima”, também anunciado nesta quarta-feira (28), une forças da SAS com as pastas da Saúde, Educação, Segurança, Trabalho, Habitação, Infraestrutura, Desenvolvimento, Defesa Civil, Articulação Comunitária e Governo do Estado, para abordar diretamente pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, oferecendo acolhimento, tratamento, capacitação e reintegração.

“Temos aqui representantes das principais frentes de cada pasta. A Sesau irá entrar articulando as vagas no Hospital Regional, previamente pactuadas com o Governo do Estado. A Semed está garantindo acesso à educação para quem desejar voltar a estudar. Enquanto a Emha trabalha com projetos de habitação e a GCM e a PM estão atuam no combate à criminalidade. Queremos dar às pessoas essa oportunidade de recomeçar”, destacou a secretária Camilla.

Os projetos reforçam o compromisso da atual gestão com uma assistência social humana, ativa e articulada, levando apoio concreto a quem mais precisa — nas ruas e nos territórios mais vulneráveis da cidade. A gestão municipal de Campo Grande pretende fazer um balanço dos projetos a cada 60 dias, para verificar os resultados e ajustar as ações.