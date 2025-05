Plenário analisa projeto sobre utilização consciente da tecnologia digital; acompanhe

O texto conta com parecer preliminar da relatora, deputada Duda Salabert, que prevê a realização da campanha anual em todo mês de abril. Além das redes e dos jogos, o tema abrangerá ainda a utilização de aplicações de internet, conteúdos audiovisuais e programas computacionais.

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia e analisa agora o Projeto de Lei 3224/24, do deputado Dorinaldo Malafaia, que cria uma campanha nacional sobre a utilização consciente da tecnologia digital, inclusive jogos eletrônicos e rede social.

