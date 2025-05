Funsat programa para 11 de junho do “Emprega CG Acolhe” que aconteceria nesta quinta (29)

Voltado ao atendimento da população em geral e prioridades de recolocação a um público específico de imigrantes, refugiados e apátridas, o “Emprega CG Acolhe” já tem a sua nova data definida. O evento, promovido pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), ocorrerá na quarta-feira do dia 11 de junho.

A sistemática da ação itinerante permanece no mesmo modelo, com a disponibilidade de 200 vagas para intermediação em doze profissões diferentes, todas para contratações na rede Fort Atacadista. A agenda acontecerá das 8h às 12h, com atendimento por ordem de chegada e senhas distribuídas pela organização, na Praça do Rádio, no Centro de Campo Grande.

A captação visa encontrar colaboradores para as seguintes atividades: operador(a) de caixa, repositor(a), auxiliar de perecíveis, auxiliar de prevenção, auxiliar de carga e descarga, técnico(a) em carnes, auxiliar de padaria, auxiliar de Serviços Gerais, conferente, promotor(a) de Carnes, auxiliar de cozinha e para técnico(a) de manutenção.

A análise dos candidatos será feita com a presença de recrutadores da empresa, podendo definir a aprovação do novo colaborador ainda durante a manhã.

Fundação organiza parceria com a UEMS

Intitulada de “Emprega CG – Acolhe”, a ação prevê ainda uma parceria com a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), instituição com a qual a Funsat firmará também futuramente um Termo de Cooperação.

O documento será assinado em uma solenidade com a presença da Prefeita Adriane Lopes, para o alinhamento de esforços na capacitação de estrangeiros que buscam adaptação e novo encaminhamento ao Mercado de Trabalho.

Serviço:

“Emprega CG Acolhe”

200 vagas de trabalho para a rede Fort Atacadista

Data: 11 de junho (quarta-feira)

Horário: 8h às 12h

Endereço: Praça do Rádio

Avenida Afonso Pena, Centro