Com agilidade e comprometimento, MS realiza transporte aéreo de urgência para transplante em São Paulo

A doação de órgãos é um ato que salva vidas, mas para que esse gesto se concretize, é essencial uma rede articulada, ágil e comprometida. Foi exatamente isso que aconteceu nesta terça-feira (27), quando a CTA (Coordenadoria de Transporte Aéreo) da Casa Militar do Governo de Mato Grosso do Sul realizou uma missão de alta relevância: transportar com urgência o jovem João Vitor Silva de Andrade até São Paulo para a realização de um transplante renal.

João Vitor, que enfrenta a rotina exaustiva da hemodiálise devido a uma doença renal crônica, estava ativo na lista de espera por um órgão. A missão foi acionada após a Faculdade de Medicina da USP comunicar a disponibilidade de um rim compatível, exigindo a chegada imediata do paciente à unidade hospitalar para a realização do procedimento.

A ação envolveu uma operação aeromédica conduzida pela equipe da CTA (Coordenadoria de Transporte Aéreo) da Casa Militar do Governo de MS. O voo partiu de Campo Grande com destino a São Paulo, cumprindo rigorosamente a janela crítica para a realização do transplante, garantindo a segurança e a estabilidade do paciente durante todo o trajeto.

Ao longo de 2025, Mato Grosso do Sul tem demonstrado capacidade e agilidade em situações que exigem respostas rápidas e eficazes, especialmente em missões de transporte de pacientes em estado crítico. A atuação integrada entre CTA (Coordenadoria de Transporte Aéreo), SES (Secretaria de Estado de Saúde) e demais estruturas do Governo reforça o papel estratégico do Estado no apoio às ações de saúde pública.

Missões como essa são uma verdadeira corrida contra o tempo e só são possíveis graças à dedicação de profissionais altamente qualificados e ao fortalecimento da estrutura logística. A história de João Vitor é um exemplo do impacto positivo de uma rede pública preparada e comprometida. A viabilização do transplante dependeu de diversos fatores: a generosidade da família doadora, a atuação da equipe médica, o acionamento ágil da Central de Transplantes e o suporte logístico da CTA, cada elo essencial para o sucesso da missão.

Apesar dos avanços, a doação de órgãos no Brasil ainda enfrenta barreiras como a recusa familiar e a desinformação. Ampliar o diálogo com a sociedade é fundamental para que mais pessoas tenham acesso a essa chance de recomeço. Com mais essa missão concluída com êxito, a CTA reafirma seu compromisso com a vida e com a promoção da saúde pública em Mato Grosso do Sul.

Taynara Foglia, Comunicação Governo de MS