Caravina solicita melhorias no sina de telefonia móvel em Brasilândia

O deputado estadual Caravina apresentou nesta quarta-feira (28) uma indicação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul cobrando providências da operadora Vivo S.A. quanto à precariedade dos serviços de telefonia móvel e internet no município de Brasilândia. O documento também foi encaminhado com cópia à Gerente da Unidade Operacional da ANATEL no Estado, Vera Lúcia Burato Marques Sieburger.

Segundo o parlamentar, a população de Brasilândia vem enfrentando constantes falhas de sinal e instabilidade tanto na telefonia quanto na internet móvel e mesmo com a cobrança regular dos serviços, a operadora não tem entregado a qualidade contratada aos consumidores.

A demanda foi encaminhada ao gabinete de Caravina pelo vereador Alexandre Rodrigues Carlos, representante do município. Diante disso, o deputado solicita à Vivo a adoção de medidas para restabelecer o serviço com qualidade, e à ANATEL, que intensifique a fiscalização para garantir o cumprimento dos direitos dos consumidores de Brasilândia.

Com a iniciativa, Caravina reafirma seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida nos municípios do interior, essenciais para o desenvolvimento local e inclusão digital.