Presidente da Câmara elogia a participação de jovens na política

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a participação dos jovens na política é gratificante e mostra que o País está no rumo certo. Motta recebeu os alunos que compõem o Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM). O projeto é voltado a estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio de escolas públicas. Neste ano, o encontro debaterá a integração regional e as mudanças climáticas.

Exercendo o papel de parlamentar, por dois anos, as delegações de cada país terão a função de ouvir os jovens estudantes dos países-membros do Mercosul e abrir espaço para que, juntos, possam discutir a realidade em que se inserem e buscar meios para interferir positivamente na sua escola e comunidade.

“Para nossa juventude, é um momento importante. Ver essa geração participando da politica para nós é gratificante. É a certeza que o Brasil está no rumo certo”, disse aos estudantes.