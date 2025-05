Veículo furtado em Ribas do Rio Pardo é recuperado na Bolívia após ação rápida da Polícia Civil

A Delegacia de Ribas do Rio Pardo, com apoio operacional e logístico do Setor de Investigações Gerais de Corumbá e cooperação da Polícia Boliviana recuperou nesta quarta-feira (28) um veículo furtado durante a madrugada em um alojamento localizado no município.

Segundo relato do comunicante, por volta das 22h30, um indivíduo ainda não identificado adentrou o imóvel e furtou a chave do veículo, saindo com ele sem que os moradores percebessem a ação. O furto só foi percebido na manhã seguinte, quando os ocupantes do local notaram que a porta da sala havia sido trancada e o veículo já não estava mais no pátio.

Logo que foi verificado que o veículo estava na Bolívia, o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Corumbá foi imediatamente acionado. A equipe do SIG estabeleceu contato com a Polícia Boliviana, Força Especial de Luta contra o Crime (FELCC) e, após troca de informações e articulação entre as forças de segurança, o veículo foi localizado na cidade de Puerto Quijarro, na Bolívia, e devidamente recuperado.

As investigações seguem para identificar o autor do furto.