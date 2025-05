Zé Teixeira pede instalação de curso de biomedicina em Ivinhema

A preocupação com o êxodo de jovens estudantes para outros municípios levou o deputado Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, a solicitar nesta quarta-feira (28) a implantação do Curso de Biomedicina no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Ivinhema. O pedido encaminhado ao Governo do Estado e à reitoria da UEMS partiu do prefeito Juliano Ferro e do vereador Bira, presidente da Câmara Municipal.

"A solicitação atende a expectativa da classe estudantil que almeja um futuro profissional na área da saúde, principalmente quem não têm condições financeiras de se manter em outro município ou de custear o transporte diário até a cidade mais próxima, num deslocamento cansativo e estressante para aqueles que precisam se dedicar ao estudo diário, em período integral, com afinco e determinação", justifica Zé Teixeira.

Qualificação - A Biomedicina conta com o trabalho de profissionais focados principalmente em uma forte vivência em laboratório, buscando novas soluções para o tratamento de doenças e novas formas de prevenção, como o desenvolvimento de remédios e vacinas, e com pesquisas na identificação e classificação de microrganismos e agentes causadores de doenças, carreira importantíssima para garantir a saúde de todos.

Conforme a indicação apresentada em plenário, o curso deve abrir nova oportunidade de acesso à qualificação profissional em Ivinhema, que tem uma população estimada em 30 mil habitantes, ampliando essa oportunidade com vagas para os jovens de municípios próximos.

Logística - Na Casa de Leis, o deputado Zé Teixeira também solicitou a obra de recapeamento na rodovia MS-145, no trecho entre o Distrito de Ipezal, no município de Angélica, e o Distrito Pana, em Nova Alvorada do Sul. Segundo os vereadores Alex Rodinha e Ivo do Ipezal, a estrada está em péssimas condições , apresentando muitos buracos e segmentos intransitáveis, comprometendo a segurança dos motoristas e passageiros.