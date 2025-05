Indicada para embaixada do Brasil em Granada é aprovada pela CRE

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou, nesta quarta-feira (28), a indicação de Maria Elisa Teófilo de Luna para o cargo de embaixadora do Brasil em Granada, sem prejuízo das funções que já exerce como embaixadora na República de Trinidad e Tobago.

A indicação ( MSF 18/2025 ) foi encaminhada pela Presidência da República e relatadaad hocpelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que destacou a importância da presença diplomática brasileira no Caribe. O senador chamou a atenção para o histórico de proximidade entre Brasil e Granada, que mantêm relações diplomáticas desde 1976.

Mourão lembrou que Granada é uma pequena nação insular do Caribe, com economia baseada nos setores de serviços e turismo, e que se mantém politicamente estável. Presidente da CRE, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) parabenizou a embaixadora pela aprovação.

— Gostaria de louvar aqui a iniciativa do Itamaraty de enviar três diplomatas, mulheres que com certeza honram a diplomacia brasileira, e desejar a vossas excelências toda a sorte, todo o sucesso e que possam continuar a exercer, com muita sabedoria e altruísmo, esse posto que só vocês devem saber o quanto lutaram para poder estar lá — declarou.

Perfil

Ministra de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata desde 2012, Maria Elisa Teófilo de Luna já exerce a chefia da missão na embaixada em Port-of-Spain, capital de Trinidad e Tobago, e assumirá de forma cumulativa a representação junto ao governo granadino.

Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela acumula passagens por diversas localidades, como Abu-Dhabi, Havana, Milão, Assunção, Lisboa, Bruxelas, Dacar, Montreal e Acra — onde exerceu o cargo de embaixadora entre 2017 e 2022.