Combate ao feminicídio: ALEMS participa da 2ª Caminhada Todos por Elas neste sábado

No próximo sábado (31), acontece a 2ª Caminhada Todos Por Elas pelo fim do feminicídio, com início previsto para 15h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas. Essa é mais uma ação integrada entre os poderes Judiciário, Executivo e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) para promover a conscientização sobre a segurança das mulheres e o combate à violência de gênero. A primeira edição do evento foi realizada em 2024, a ação neste ano soma mais de 1.200 inscritos.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS A Caminhada acontece no próximo sábado

Arte Colaborativa Campanha Todos Por Elas

A partir das 15h, haverá recepção com aquecimento, e logo em seguida, acontece a abertura oficial, às 16h, com início da caminhada previsto para 16h30. A finalização da caminhada e animação na concha acústica será às 17h30. O encerramento da atividade acontece às 19h. A programação inclui intervenções culturais, rodas de conversa e distribuição de materiais informativos, além de homenagens às vítimas de feminicídio e manifestações artísticas com mensagens de resistência.

A mobilização que integra a Campanha Todos Por Elas reúne homens, mulheres e crianças, reforçando o engajamento popular contra a violência de gênero e o feminicídio. Você pode se inscrever para a corrida nas redes sociais da Campanha #TodosPorElas, ou no site oficial, clicando aqui . Vista-se de branco, convide quem você ama e venha caminhar por uma causa urgente. Cada passo conta na luta contra o feminicídio!

Todos por elas

A campanha #Todos por Elas é conduzida pelos chefes dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, desembargador Dorival Renato Pavan, deputado e presidente Gerson Claro (PP) e governador Eduardo Riedel (PSDB). Entre as ações estão ações estão a promoção de palestras educativas abordando os tipos principais de violência contra a mulher e mobilizações públicas para conscientizar toda a sociedade sobre o combate à violência de gênero. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a Defensoria Pública, a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), Organizações Não Governamentais (ONGs), universidade e grupos da sociedade civil organizada.

Serviço

Denúncias e informações: ligue 180.

Patrulha Maria da Penha: ligue 153.

Casa da Mulher Brasileira: Rua Brasília, lote A, quadra 2 - Jardim Imá. Telefone: 2020-1300.

Centro Especializado de Atendimento à Mulher em situação de violência (Ceam): Rua Piratininga, 559 - Jardim dos Estados. Telefone: 0800-067-1236

Ministério Público: Atendimento pelo WhatsApp: (67) 9-9825-0096. Telefone da 72ª Promotoria de Justiça da Casa da Mulher Brasileira é 3318-3970.

Defensoria Pública: Atendimento por WhatsApp: (67) 9-9247-3968. Atendimento on-line: defensoria.ms.def.br . Núcleo de Defesa da Mulher: (67) 3313-4919.