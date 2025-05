ALEMS disponibiliza videoaulas gratuitas de Cerimonial, Processo Legislativo e Libras

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola do Legislativo, costuma oferecer cursos gratuitos aos servidores da Casa de Leis e órgãos parceiros, como o governo do Estado, e agora as videoaulas de três deles estão disponibilizadas no YouTube do Legislativo : Cerimonial, Processo Legislativo e Libras. A TV ALEMS é responsável pelo audiovisual.

Em quatro módulos, o curso de Cerimonial compreende o universo que envolve normas, procedimentos e protocolos que uma equipe de cerimonial deve seguir para proporcionar a melhor experiência possível a quem frequenta a Casa de Leis. Severina Silva, diretora de Cerimonial da ALEMS, ministra a primeira aula. A playlist pode ser conferida aqui .

Com intuito de garantir a inclusão das pessoas com deficiência auditiva e oferecer capacitação aos servidores para um atendimento democrático, as videoaulas do curso de Libras podem ser conferidas aqui . Em 12 módulos, com 24 aulas, Claudio Luiz Vasques, Juliana Batista e Larissa Sisti, intérpretes de Libras do Legislativo Estadual, treinam os servidores para um serviço inclusivo e acessível para pessoas com deficiência auditiva.

Dividido em quatro módulos, o curso de Processo Legislativo estimula os servidores a uma análise mais crítica dos trâmites legislativos e amplia o conhecimento a respeito das normas vigentes institucionalmente aceitas no Poder Legislativo. Ele é ministrado pelos advogados do corpo jurídico da ALEMS, Maiara Cristiane da Silva Rosa Vilalba e Thiago Debesa de Abreu, com apoio técnico, dos também advogados e servidores da Casa, Leonardo Nakazato Nakao e Rorn José Emanoel Pereira de Medeiros da Nóbrega Silva. Acesse a playlist aqui .