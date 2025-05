CRE aprova Daniella Ortega de Paiva Menezes para embaixada na Malásia

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quarta-feira (28) a indicação de Daniella Ortega de Paiva Menezes para o cargo de embaixadora do Brasil na Malásia e, cumulativamente, no Brunei.

A indicação foi apresentada por meio de mensagem da Presidência da República ( MSF 17/2025 ) e agora será submetida ao Plenário do Senado.

Relatora da matéria, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) deu parecer favorável à indicação. O parecer foi lido nesta quarta-feira pelosenador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Nelsinho destacou a importância das relações bilaterais com os dois países asiáticos. Também afirmou que a Malásia é um parceiro estratégico do Brasil no sudeste asiático, e que o intercâmbio comercial entre Brasil e Malásia superou US$ 5,8 bilhões em 2024.

— O país é um dos principais exportadores mundiais de eletroeletrônicos e semicondutores e tem grande relevância nas discussões ambientais e climáticas, com posturas convergentes às do Brasil — declarou ele.

O senador também ressaltou a importância da presença brasileira em Brunei. Segundo ele, as relações com esse país ainda são modestas, mas apresentam potencial de crescimento, especialmente no setor de energia e no que se refere a alimentos com certificação halal (reconhecida por países islâmicos para atestar que empresas e produtos seguem requisitos legais e critérios determinados pela jurisprudência islâmica) e cooperação técnica.

Perfil

Ministra de primeira classe da carreira de diplomata, Daniella Ortega de Paiva Menezes é bacharel em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em direito internacional público pelaLondon School of Economics and Political Science.

Ela ingressou no Itamaraty em 1996 e alcançou o posto de ministra de primeira classe em 2023.

Como diplomata, acumula passagens por diversos países, como Portugal, Inglaterra, Japão, Singapura e Alemanha. Daniella afirmou que as relações bilaterais com a Malásia estão em crescimento, especialmente após 2022, com a chegada de Anwar Ibrahim ao poder (ele é o primeiro-ministro do país).

— Por diversas vezes ele expressou interesse genuíno pelo Brasil e tem reiterado que o relacionamento entre os dois países é exemplo do potencial de relações entre países do sul global, o que permite iniciativas concretas de cooperação a partir de uma perspectiva mais horizontal e colaborativa — declarou Daniella.