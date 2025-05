Presidente da ALEMS homenageia embaixador de Ruanda com diploma de Visitante Ilustre

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro, entregou na manhã desta quarta-feira (28) o diploma de Visitante Ilustre ao embaixador de Ruanda no Brasil, Lawrence Manzi, durante visita oficial à Casa de Leis.

Recebido com honras, o embaixador esteve acompanhado de sua comitiva, visitou o plenário da Assembleia e, em seguida, participou de reunião na sala da presidência. O encontro reforçou o diálogo diplomático e as possibilidades de cooperação entre Ruanda e o Estado de Mato Grosso do Sul.

Durante a reunião, o embaixador Lawrence Manzi destacou o papel estratégico do Brasil nas relações econômicas com Ruanda e apontou Mato Grosso do Sul como uma região promissora para parcerias comerciais e investimentos. Ele ressaltou o ambiente favorável para negócios em seu país, com ênfase na agilidade para abertura de empresas e incentivos para investidores estrangeiros.

O presidente Gerson Claro apresentou os principais pilares da economia sul-mato-grossense, com destaque para a estabilidade econômica, segurança jurídica e a política de atração de investimentos implementada nos últimos anos. Como forma de homenagem, além do diploma, o parlamentar presenteou o diplomata com um quadro ilustrando a arara-azul, símbolo da rica biodiversidade do Pantanal.

“Estamos muito honrados com a visita do embaixador Lawrence Manzi. Este gesto simboliza o reconhecimento da Assembleia Legislativa à confiança depositada em nosso Estado. Já antecipamos que, em uma próxima oportunidade, vamos propor a concessão do título de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao embaixador. Sua presença reforça o potencial de Mato Grosso do Sul no cenário internacional e abre caminhos para uma relação sólida e produtiva com Ruanda”, afirmou Gerson Claro.