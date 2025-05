Conselho Superior da Polícia Civil realiza reunião ordinária

O Conselho Superior da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (CSPC) realizou, nesta quarta-feira (28), sua reunião ordinária na sala de reuniões da Delegacia-Geral da Polícia Civil (DGPC). O encontro teve início às 8h30 e contou com a presença de membros natos, eleitos e representantes convidados.

Na ocasião, foram discutidos e deliberados diversos processos administrativos relevantes para a gestão da Polícia Civil. Entre os principais assuntos estiveram: promoção por ato de bravura, processos de remoção, dentre outros temas.

A reunião foi conduzida pelo Delegado-Geral Adjunto, Márcio Rogério Faria Custódio, que estava ladeado pelo Coordenador de Administração do CSPC, delegado Jorge Razanauskas e pelo Corregedor-Geral Clever José Fantes Esteves. As deliberações do Conselho Superior são fundamentais para o fortalecimento das ações institucionais e para garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados pela Polícia Civil à sociedade sul-mato-grossense.

O encontro foi encerrado com o registro de assuntos diversos e proposições para as próximas reuniões.