Comissão de Meio Ambiente debate papel do Brasil na 3ª Conferência dos Oceanos da ONU

A importância do Brasil O Brasil possui uma extensa costa, com mais de 8 mil quilômetros, e uma zona econômica exclusiva de grande importância ecológica, econômica e social.

A UNOC 3 A 3ª Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano ocorrerá em junho deste ano, na cidade de Nice, França. O evento é considerado estratégico para governança oceânica, especialmente diante do papel relevante que o Brasil exerce no cenário internacional.

O deputado Túlio Gadêlha destaca que o evento “será fundamental para ampliar a dicussão nacional sobre a governança oceânica, especialmente considerando o papel estratégico que o Brasil desempenha no cenário internacional”.

O debate atende a pedido dos deputados Túlio Gadêlha (Rede-PE) e Matheus Laiola (União-PR) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 4.

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados promove, nesta quinta- feira (29), um debate sobre o papel do Brasil na 3ª Conferência dos Oceanos da Organização das Nações Unidas (ONU), conhecida como UNOC 3.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.