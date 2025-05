Para segurança viária, Mara Caseiro pede a mudança de controlador de velocidade na MS-156

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) encaminhou ao governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel e ao diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-MS), Rudel Espíndola Trindade Junior, pedido de realocação de um controlador eletrônico de velocidade na rodovia MS-156, no trecho que corta o município de Dourados.

Atendendo a uma demanda da vereadora Ana Paula, da Câmara Municipal de Dourados, a deputada solicita que o equipamento atualmente instalado no sentido Sul-Norte da via seja reposicionado para um ponto anterior à faixa elevada de pedestres existente no local.

Segundo Mara Caseiro, a localização atual do controlador — depois da faixa elevada — compromete sua função preventiva. “A presença do radar após a travessia impede que ele atue de forma eficaz na moderação da velocidade dos veículos, o que pode colocar em risco os pedestres que utilizam a faixa e até mesmo os condutores”, argumentou a parlamentar.

A realocação proposta visa garantir que os motoristas reduzam a velocidade antes de alcançar a faixa elevada, promovendo mais segurança tanto para os pedestres quanto para os demais usuários da rodovia. A medida, de acordo com a justificativa apresentada, está alinhada com os princípios de engenharia de tráfego e com políticas de preservação da vida no trânsito.

Entre os benefícios apontados com a mudança, destacam-se: Maior efetividade na redução da velocidade dos veículos no trecho; Diminuição do risco de acidentes envolvendo pedestres e automóveis; Melhoria na fluidez e na segurança da rodovia MS-156 e a Adequação do equipamento à lógica de prevenção de riscos, e não apenas à punição posterior.

A deputada encerra o pedido solicitando uma análise técnica por parte dos órgãos competentes e a viabilização da alteração, destacando que a medida é simples, mas pode trazer impactos significativos na segurança e organização do tráfego local.