Com mais de 1,2 mil inscritos, 2ª Caminhada #TodosPorElas fortalece luta contra o feminicídio em MS

Campo Grande será palco neste sábado (31) da 2ª Caminhada #TodosPorElas, uma grande mobilização em defesa da vida das mulheres e pelo fim do feminicídio. O evento começa às 15h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas. Toda população poderá participar deste ato de conscientização e solidariedade.

A iniciativa, uma parceria entre Governo Estadual, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e Poder Judiciário já soma mais de 1.200 inscritos e reúne representantes de instituições públicas, movimentos sociais, coletivos feministas e cidadãos engajados na construção de uma sociedade mais segura e justa para todas as mulheres.

Mais do que uma caminhada, o evento representa um grito coletivo contra a violência de gênero e reforça a importância de políticas públicas e ações concretas de proteção às mulheres. A programação inclui intervenções culturais, rodas de conversa e distribuição de materiais informativos, além de homenagens às vítimas de feminicídio e manifestações artísticas com mensagens de resistência.

A primeira edição do evento, realizada em 2024, reuniu centenas de pessoas e se consolidou como um marco no calendário de mobilizações sociais do Estado. Agora, em sua segunda edição, a expectativa é de ainda mais participação e visibilidade para a causa.

Também fazem parte da mobilização instituições como o Ministério Público de MS, Defensoria Pública, Prefeitura de Campo Grande, além de universidades, ONGs e grupos da sociedade civil organizada. As inscrições seguem abertas pelas redes sociais da campanha #TodosPorElas e no site oficial.

Serviço:

Data: 31 de maio de 2025 (sábado)

Horário: Concentração a partir das 15h

Local: Concha Acústica Helena Meirelles – Parque das Nações Indígenas, Campo Grande (MS)

Inscrições: https://www5.tjms.jus.br/todosporelas/#caminhada

Taynara Foglia, Comunicação do Governo de MS

Foto: Bruno Rezende/Arquivo