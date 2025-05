Polícia Militar realiza solenidade de entrega de fardamento e graduação aos patrulheiros mirins em Sonora

Coxim (MS): Na noite de terça-feira (28), a Polícia Militar realizou uma emocionante solenidade de entrega de fardamento e graduação aos alunos do projeto Patrulha Mirim em Sonora.

O evento aconteceu no município e contou com a presença de autoridades civis, militares, educacionais e representantes da comunidade.

Estiveram presentes na cerimônia o Comandante da Polícia Militar de Sonora, Tenente Agnaldo Santos de Oliveira, a Prefeita Municipal Clarice Ewerling, o Presidente da Câmara Municipal Laudir Júnior, o Gerente de Educação Josevan Lopes, além de vereadores e representantes da assistência social.

Durante a solenidade, foi realizada a graduação dos patrulheiros mirins: Tiffany Gabrielly Ferreira da Costa e Kauan Eduardo Vieira Barros, promovidos a 3º Sargento Mirim, e Diogo Vitoriano Reis, promovido a Cabo Mirim. Também foram entregues certificados aos alunos destaque do 1º semestre de 2025, reconhecendo o desempenho, comprometimento e disciplina.

O projeto Patrulha Mirim atualmente atende 70 alunos, sendo 24 no período matutino e 46 no vespertino. Na ocasião, os patrulheiros receberam o uniforme completo, incluindo calçados, coturnos, meias, fardamento e materiais didáticos. Também foram entregues armários e equipamentos de apoio, adquiridos para melhorar a estrutura do projeto.

O Comandante do Pelotão, Tenente Agnaldo, destacou a importância do projeto na formação cidadã das crianças e adolescentes de Sonora:

“O projeto não é apenas uma farda, é disciplina, respeito, cidadania e oportunidade. Queremos que nossos patrulheiros mirins sejam espelhos para outras crianças, futuros cidadãos conscientes e comprometidos com a sociedade.”

homenagem a Prefeita A prefeita Clarice Ewerling também ressaltou a relevância do projeto: “Reconhecemos a importância do trabalho exercido no projeto Patrulha Mirim, em parceria com a Polícia Militar. Percebemos a necessidade de ampliar esse projeto. Parabéns ao Sargento Robison e vamos seguir juntos, em parceria com o Legislativo Municipal.” Já o Presidente da Câmara, Laudir Júnior, reforçou o compromisso do Legislativo no apoio ao projeto: “Vamos reforçar o projeto! A criança e o adolescente precisam ter atividades que ocupem seu tempo de forma positiva, longe da ociosidade e próximos dos bons valores.” A cerimônia contou ainda com a presença dos vereadores Alex Martins, Hemerson Grison, Douglas Azia, Clotilde Castro e Deuzimar Lima, da representante da Gerência de Assistência Social, Maria Fabiana Teixeira, e do coordenador da Patrulha Mirim, Sargento Robison Lima da Cruz, que reforçou o compromisso da equipe em continuar investindo na educação e no desenvolvimento dos patrulheiros. Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM









