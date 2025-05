Dourados: Mara Caseiro pede mudança de radar na Hayel Bon Faker

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) encaminhou ao governador Eduardo Riedel e ao diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (DETRAN-MS), Rudel Espíndola Trindade Junior, solicitação para a realocação de um equipamento de restrição veicular (radar) atualmente instalado na Rua Hayel Bon Faker, em Dourados.

A proposta, apresentada por meio de indicação, visa transferir o equipamento do trecho localizado nas proximidades do número 6.051, perto do Posto Pororoca, no sentido Sul-Norte, para um novo ponto na mesma via, entre as Ruas Manoel Rasselen e Italívio de Souza Pael. O novo local sugerido fica aproximadamente no meio da quadra, logo após uma parada de ônibus existente na região.

O pedido partiu de uma demanda apresentada pela vereadora Ana Paula, da Câmara Municipal de Dourados, e tem como principal objetivo melhorar a fluidez do trânsito na região, que sofre com congestionamentos frequentes, especialmente nos horários de pico.

Segundo a deputada Mara Caseiro, o radar, em sua atual localização, está instalado em um trecho de intenso fluxo de veículos e próximo a comércios de grande movimentação, o que contribui para retenções e lentidão no tráfego urbano. “A realocação do equipamento busca diminuir os impactos negativos causados por seu posicionamento atual, otimizando o uso da via e contribuindo para uma mobilidade urbana mais eficiente e segura”, destacou a parlamentar.

Na justificativa encaminhada junto à solicitação, a deputada argumenta que o novo ponto sugerido conta com uma parada de ônibus nas imediações, o que naturalmente induz os motoristas à redução de velocidade, criando um ambiente mais propício à presença do radar sem comprometer a fluidez do tráfego. “O aproveitamento da parada como referência para moderação da velocidade dos veículos permite uma transição mais suave e segura, sem perder a eficácia da fiscalização”, ressaltou.

Entre os principais benefícios da mudança, segundo o documento, estão a redução de congestionamentos, melhor aproveitamento da capacidade viária e diminuição de interferências nos acessos aos estabelecimentos comerciais e no deslocamento de pedestres. A deputada conclui solicitando que a proposta seja analisada tecnicamente pelos órgãos competentes, visando garantir melhorias reais na organização do trânsito em Dourados.