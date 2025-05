Deputado pede reforma imediata na Escola Ministro João Paulo em Dourados

“O governo do Estado tem sido parceiro da nossa atuação em diversas pautas da educação. Por isso, apresentamos essa indicação, na certeza de que, juntos, vamos viabilizar uma solução para a Escola Ministro João Paulo, que é tão importante para Dourados”, afirmou o deputado.

Apesar das manutenções pontuais realizadas ao longo dos anos, a escola enfrenta hoje problemas estruturais que vão além do que pequenas reformas conseguem resolver. As principais demandas estão nas instalações físicas e elétricas, que precisam de adequações para garantir segurança e conforto a alunos, professores e servidores.

O assunto chegou oficialmente ao governo do Estado por meio de uma indicação apresentada pelo deputado estadual Renato Câmara, que reforça o pedido feito pela própria direção da escola. O documento foi encaminhado ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher, destacando a necessidade urgente de uma intervenção.

Com mais de cinco décadas de serviços prestados à educação de Dourados, a Escola Estadual Ministro João Paulo dos Reis Veloso se tornou referência na formação de gerações. Mas o tempo deixou marcas na estrutura física da unidade, que hoje necessita de uma reforma geral para continuar oferecendo ensino com qualidade e segurança.

