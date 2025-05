Polícia Militar em Três Lagoas apreende 27 kg de maconha e prende autor de tráfico de drogas

Três Lagoas – MS, no dia 27 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 27 quilos de maconha e realizaram a prisão de um autor de tráfico de drogas.

Nesta terça-feira, por volta das 16h, durante policiamento a guarnição da Força Tática e GETAM do 2º BPM, quando na rua A, no bairro Real Park, os policiais visualizaram um indivíduo de 24 anos que ao notar a presença policial entrou rapidamente em um imóvel, deixando cair ao solo 2 tabletes de maconha e 1 aparelho celular. De imediato foi realizado a abordagem policial onde em vistoria no perímetro os militares encontraram em um dos cômodos da residência 27 kg de maconha (totalizando 40 tabletes) e 1 balança de precisão, usada para pesar a droga.

Em entrevista o abordado, que é conhecido nos meios policiais por possuir passagens por roubo, receptação e ameaça, declarou estar vendendo a droga e que ao término ganharia 3 tabletes como bônus pela venda.

Ante os fatos após ser dada voz de prisão o detido foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais: Youtube e Instagram

Foto: Divulgação/PM - MS

Denuncie! O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737ou3919-3738.

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!