Entrega da revitalização do CRAS Canguru é adiada por causa das chuvas

A entrega da revitalização do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) “Fauze Duailibi Amizo” no Jardim Canguru que aconteceria nesta quarta-feira (28) foi adiada por conta das chuvas. Uma nova data será divulgada posteriormente.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população em situação de vulnerabilidade.

Com a conclusão da revitalização, o espaço passou a contar com infraestrutura mais moderna e acolhedora para atender melhor as famílias referenciadas, oferecendo mais dignidade e conforto tanto para os usuários quanto para os servidores que trabalham e realizam atendimento no local.

A unidade, localizada na Rua dos Topógrafos nº 1.175, foi inaugurada em fevereiro de 2004, consolidando-se como um equipamento público para a promoção e oferta dos serviços da Rede de Assistência Social na Região do Anhanduizinho. O CRAS é um dos principais equipamentos da gestão municipal na região, referência no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, desenvolvendo ações que promovem o fortalecimento de vínculos comunitários e o acesso a direitos.

A revitalização da unidade faz parte de um conjunto de ações da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS) para reestruturar os equipamentos públicos voltados à proteção básica. Entre as melhorias realizadas, estão a revitalização de ambientes internos como a cozinha, pintura geral, manutenção da rede elétrica e hidráulica, iluminação e nova climatização, além de adequações de acessibilidade.