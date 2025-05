Polícia Civil apreende gado furtado e armas de fogo em fazenda na zona rural de Rio Verde

A Delegacia de Polícia de Rio Verde de Mato Grosso, juntamente com a Polícia Militar Ambiental, prendeu em flagrante nessa terça-feira (27), um funcionário, de 59 anos, suspeito de envolvimento no furto de gado (abigeato) e posse irregular de arma de fogo na zona rural do município de Rio Verde de Mato Grosso/MS. A operação resultou na recuperação de 42 cabeças de gado e na apreensão de três armas de fogo.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A ação foi desencadeada após denúncia do proprietário da fazenda, que informou o desaparecimento de parte considerável de seu rebanho. Diante das informações, a equipe da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar Ambiental, dirigiu-se até a propriedade para averiguação e constatou a veracidade dos fatos.

No local, os policiais encontraram o funcionário da fazenda em posse de 42 cabeças de gado, que estavam confinadas em um curral, prontas para transporte e sem os brincos de identificação, o que reforçou as suspeitas de crime. O rebanho foi reconhecido pela marcação a ferro ainda visível, mesmo após a tentativa de descaracterização por meio da retirada dos brincos de identificação. Questionado, o suspeito não apresentou justificativa plausível para a presença daqueles bovinos em sua guarda, tampouco conseguiu comprovar a origem lícita dos mesmos.

Além disso, no interior da residência do suspeito foram encontradas três armas de fogo sem registro, caracterizando também o crime de posse irregular de arma.

O investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Rio Verde de Mato Grosso, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de abigeato e posse irregular de arma de fogo.