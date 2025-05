Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em residência de investigado por fraudes eletrônicas na modalidade do “falso aluguel’’

Através de uma série de diligências investigativas, o autor foi identificado como um homem de 23 anos morador do Jardim Canaã I e com amplo histórico criminoso. Houve representação por um mandado de busca e apreensão em sua residência, que foi cumprido na data de hoje, 27. O investigado não foi localizado, pois havia se evadido para o Paraguai na tentativa de evitar sua responsabilização criminal.

O golpe funcionava da seguinte forma: Um perfil falso em uma rede social realizava um anúncio para aluguel de um imóvel, normalmente na cidade de Dourados/MS; Essa oferta continha fotos, detalhes do local e um telefone para contato. Assim que algum interessado iniciava uma negociação, o criminoso solicitava um valor de “sinal’’, a fim de garantir o negócio; Logo que o valor era transferido, tanto o perfil, quanto o anúncio eram apagados e a vítima ficava lesada financeiramente.

Desde o início deste ano, a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados iniciou uma investigação para identificar um indivíduo responsável por realizar falsos anúncios de imóveis para aluguel por meio de redes sociais. De acordo com boletins de ocorrência registrados, alguns moradores da cidade acabavam sofrendo desfalques patrimoniais quando iam negociar o aluguel de uma residência ou estabelecimento comercial pela internet.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.