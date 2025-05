Mortalidade materna em Mato Grosso do Sul tem redução significativa nos últimos cinco anos

No dia 28 de maio é celebrado o Dia Nacional Redução da Mortalidade Materna e o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher

Mato Grosso do Sul avança para cumprir a pactuação definida nos ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU), para redução da mortalidade materna para menos de 30 por 100 mil nascidos vivos até o ano de 2030.

Nos últimos cincos anos o Estado implementou políticas públicas de saúde que permitiram uma redução significativa nas mortes de mulheres durante a gravidez ou até os 42 dias seguintes ao parto. Com exceção do ano de 2021, que por conta da pandemia de Covid houve um aumento da mortalidade, a queda no número de mortes é significativa conforme mostra a tabela abaixo.

Com a missão de avançar nesta redução e consolidar a meta antes do prazo pactuado, o Governo de MS, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) lança a ‘Campanha Digital de Maio’, para mobilizar gestores e a sociedade da responsabilidade coletiva de reduzir a mortalidade materna.

“Essa expressiva redução da mortalidade materna em Mato Grosso do Sul nos últimos cinco anos representa um avanço notável e reflete o compromisso do nosso Estado em priorizar a saúde de nossas mulheres, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A Campanha Digital de Maio surge como um reforço nesta jornada unindo esforços de gestores e da sociedade para consolidarmos essa conquista antes do prazo estabelecido. As parcerias fortalecem ainda mais nossas ações, impulsionando-nos rumo a um futuro onde a maternidade seja uma experiência segura e plena para todas", afirma a gerente da Vigilância do Óbito Materno e Infantil da SES, Hilda Guimarães.

De acordo com a gerente da Vigilância do Óbito Materno e Infantil da SES, foram registrados neste ano nove óbitos maternos, razão pela qual é necessário manter a sociedade em alerta.

“Precisamos chamar a atenção da importância dessas mulheres buscarem os serviços de saúde que oferecem os exames necessários desde o acompanhamento no pré-natal até o puerpério. Cada vida importa e a informação e o acesso aos cuidados adequados são ferramentas poderosas para garantirmos que nenhuma mãe perca a oportunidade de acompanhar sua gestação com os devidos cuidados. A Campanha Digital de Maio é um convite à ação, um lembrete de que a responsabilidade de proteger a vida materna é de todos nós”, completa Hilda

Helton Davis, Comunicação SES