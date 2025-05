Campo Grande sedia encerramento do Maio Amarelo e reforça alerta: ‘Desacelere’

Consolidando o protagonismo de Mato Grosso do Sul na pauta da segurança viária, Campo Grande foi escolhida para encerrar a campanha nacional do Movimento Maio Amarelo. A cerimônia aconteceu na tarde desta terça-feira (27), no auditório do Bioparque Pantanal.

A cerimônia foi marcada por momentos de reflexão e celebração de boas práticas. A abertura contou com a apresentação da peça teatral “Gargamel em sua missão imprudente”, encenada por alunos da Escola Estadual Pedro Mendes Fontoura, da cidade de Coxim, vencedora da etapa estadual do Prêmio FETRAN/MS 2024. Com humor e criatividade, os jovens arrancaram risos da plateia ao mesmo tempo em que provocaram reflexões profundas sobre a imprudência no trânsito.

Representando o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), o diretor-presidente em substituição, João César Mattogrosso, destacou a importância histórica da escolha de Campo Grande como sede do encerramento da campanha nacional.

“Mato Grosso do Sul se destacou nacionalmente pelos seus avanços na educação, inovação e pela digitalização dos seus serviços e processos. Isso é reflexo direto de um trabalho sério, comprometido e, acima de tudo, integrado. Outro fator determinante para esse destaque é a municipalização do trânsito, com 100% dos municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito”, afirmou.

Representando o Secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo de Lima Catão, a diretora de Segurança de Trânsito da Senatran, Maria Alice Nascimento de Souza, reforçou a importância do trabalho coletivo e contínuo em prol da vida:

“Quantas vidas cada um de vocês que estão aqui hoje já salvou? Vocês têm noção do impacto do trabalho que realizam? Ainda temos muitos desafios, mas, todos os dias, ao vestirmos nossos uniformes e dizermos ‘hoje eu vou continuar’, reafirmamos nosso compromisso com essa missão.”

O evento também contou com a presença do secretário-adjunto de Justiça e Segurança Pública, Ary Carlos Barbosa, que representou o governador Eduardo Riedel. Em sua fala, ele destacou o papel pioneiro do estado e a necessidade de conscientização contínua:

“Somos vanguardistas em muitas áreas, e o trânsito é uma delas. A municipalização total da gestão da mobilidade urbana nos coloca em destaque. Ainda assim, os acidentes continuam sendo um grave problema que lotam os hospitais. Atitudes simples, como não dirigir alcoolizado e respeitar as leis, salvam vidas.”

Além das falas institucionais e apresentações artísticas, o evento exibiu o vídeo-documentário “Uma escolha, muitas vidas”, produzido pelo Detran-MS com apoio do Corpo de Bombeiros, SAMU, Santa Casa de Campo Grande e outras instituições. O documentário mostra histórias reais de vítimas e profissionais que atuam no atendimento a acidentes de trânsito.

Encerrando a programação, o piloto de testes e comunicador Cesar Urnhani ministrou a palestra “Desacelere – Seu bem maior é a vida!”, levando ao público uma reflexão sobre escolhas, riscos e responsabilidades na direção.

O movimento Maio Amarelo, criado em 2014, tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e acidentes no trânsito. Neste ano, com o tema “Desacelere, Seu Bem Maior é a Vida”, a campanha reforçou a responsabilidade individual de cada cidadão na construção de um trânsito mais seguro.

O encerramento também contou com a presença da Diretora do Departamento de Análises Epidemiológicas e Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Letícia Cardoso, do Superintendente Regional da Policia Rodoviária Federal, João Paulo Pinheiro Bueno, do CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Roberto Guimaraes Junior e da Presidente do Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, Regina Maria Duarte.

