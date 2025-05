Deputados da base governista defendem Marina Silva após ofensas sofridas pela ministra no Senado

Deputados da base do governo saíram em defesa da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, após ela ser alvo de ataques considerados misóginos durante audiência no Senado nesta terça-feira (27). A ministra se retirou da reunião após desentendimento com integrantes da Comissão de Infraestrutura do Senado. Alguns deputados da oposição defenderam o posicionamento dos senadores.

Marina Silva foi convidada para debater a criação de unidades de conservação marinha na região Norte. Ao iniciar sua fala, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) disse que “a mulher merece respeito, a ministra não”. Marina Silva exigiu um pedido de desculpas e, como não foi atendida, retirou-se da audiência. Ela lembrou ainda que o senador, em outra ocasião, chegou a falar em "enforcá-la".

“Sou ministra de Meio Ambiente, foi nessa condição que eu fui convidada, e ouvir um senador dizer que não me respeita como ministra, eu não poderia ter outra atitude”, disse Marina, em coletiva após a audiência.

Anteriormente, a ministra já havia se desentendido com outros senadores na reunião. Ao presidente da CI, senador Marcos Rogério (PL-RO), ela disse que não é "uma mulher submissa". Na sequência, ele a mandou se "pôr no seu lugar". Também houve bate-boca com o senador Omar Aziz (PSD-AM) com relação à liberação da obra de pavimentação da BR-319 (Manaus-Porto Velho).

Ataques

Para a deputada Lenir de Assis (PT-PR), as falas foram "ataques misóginos" contra Marina Silva. "A ministra Marina Silva é uma liderança política das mais respeitadas, mundialmente conhecida na sua defesa pela luta ambiental. A ministra, mulher, foi agredida covardemente", disse.

O deputado Chico Alencar (Psol-RJ) classificou como inadmissível o ocorrido no Senado. "O presidente da comissão disse aquela expressão síntese do autoritarismo, do patriarcalismo, do machismo e até do racismo, 'ponha-se no seu lugar' em relação à ministra", afirmou.

Para o deputado Josias Gomes (PT-BA), esse fato não pode ficar em silêncio. "Nós não podemos tolerar tamanho absurdo", disse.

Segundo a deputada Natália Bonavides (PT-RN), o lugar de Marina Silva é como referência internacional na pauta ambiental, reconhecida e aplaudida por especialistas de todo o mundo. "A luta dela e o seu cargo devem ser respeitados", declarou.

Críticas à ministra

Porém, o deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM) defendeu a atitude dos senadores e disse que Marina Silva é um atraso para o Brasil. "Então, corrigindo, não é para se pôr no seu lugar, não. Ministra Marina Silva, peça para sair. Deixe o povo do Norte em paz! Nós não somos brasileiros de segunda categoria, não", declarou.

O deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) disse que foi Marina Silva quem teve comportamento indelicado e indevido. "Não dá esse 'mimimi' da esquerda quando se aumenta a voz, quando se fala frase 'ponha-se no seu lugar' logo é misoginia", disse. Ele criticou o fato de a ministra ter segurado o braço do senador presidente da comissão.