Em sua estreia, Caminhos da Solidariedade exibe documentário sobre o Instituto Aciesp

Estreia no domingo (1º), às 12h45, na grade da TV ALEMS, o programa Caminhos da Solidariedade, atração que vai inspirar e emocionar você. A cada edição serão exibidos documentários sobre entidades e projetos sociais que fazem a diferença em Mato Grosso do Sul, com histórias de dedicação, empatia e transformação. Na primeira, você vai conhecer o Instituto Aciesp, organização sem fins lucrativos, criada exclusivamente para acolher e apoiar mulheres vítimas de violência doméstica.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Com apresentação de João Humberto, programa estreia domingo

O Instituto de Apoio, Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo (Aciesp), fundado em 2009, em Campo Grande, também tem estendido o atendimento a crianças, adolescentes e idosos vivendo na condição da violência, e também na oferta de cursos e atividades culturais. No documentário, Ceureci Ramos, presidente do instituto e vítima de tentativa de feminicídio, conta a respeito dos serviços oferecidos no local e em que contexto foi criado.

Por meio do Instituto Aciesp, muitas mulheres vítimas de violência doméstica são acolhidas e participam de capacitações, aprendizado, apoio emocional e social. “Isso tem garantido uma vida com mais dignidade a elas”, enfatiza Silvia Narçay, psicanalista clínica do local.

O material também conta com depoimentos de professores de cursos oferecidos no âmbito do Aciesp, mulheres que chegaram ao local totalmente destruídas e que hoje deram a volta por cima e um basta no contexto da violência doméstica, e profissionais voluntários que prestam atendimento ali.

Se você é mulher ou idoso vivendo em situação de violência ou conhece pessoas vivendo nessa condição, procure o Aciesp, por meio do whatsapp (67) 99220-2525 ou pelo e-mail [email protected].

Caminhos da Solidariedade

Os documentários do programa Caminhos da Solidariedade são produzidos e apresentados pelo jornalista João Humberto, repórter da TV ALEMS. Possuem duração de 15 a 20 minutos, sendo exibidos às segundas 14h45, terças 19h30, quintas 8h, sábados 17h e domingos 12h45.

Confira o programa, a partir do dia 1º, no vídeo abaixo: