Jogos Escolares de MS iniciam 3º bloco com cerimônia de abertura no Balneário Municipal de Três Lagoas

Sob um belo pôr do sol, teve início segunda-feira (26) o terceiro bloco dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2025. A cerimônia de abertura ocorreu no Balneário Municipal de Três Lagoas e reuniu atletas das modalidades de vôlei de praia, basquetebol e handebol, que integram esta etapa, na faixa etária de 15 a 17 anos. Os participantes prestigiaram o acendimento da pira olímpica e o tradicional juramento dos atletas.

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul são organizados pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). A edição de 2025 conta com representantes de 63 municípios e mais de 3,2 mil participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes.

O primeiro bloco reuniu competições nas modalidades de xadrez, judô, badminton, tênis de mesa, ginástica rítmica e ciclismo. O segundo bloco teve destaque com disputas acirradas no voleibol e futsal, tanto na primeira quanto na segunda divisão.

>Endrick Augusto, atleta do vôlei de praia, acende a pira olímpica durante a cerimônia de abertura

Durante a cerimônia de abertura, o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, enfatizou a relevância dos Jogos Escolares para o fortalecimento do esporte de base em Mato Grosso do Sul.“Os Jogos Escolares representam a base do desporto nacional. Cerca de 90% dos atletas olímpicos começaram sua trajetória no esporte escolar. Por isso, Mato Grosso do Sul está vivendo uma verdadeira transformação nesse setor”.

“Quando assumimos a Fundação, havia modalidades que contavam com apenas três municípios participantes. Hoje, vemos um cenário completamente diferente, nesta etapa em Três Lagoas, são 53 cidades envolvidas, e, no total, 63 municípios representados nos jogos. Isso tem um significado enorme para nós e é resultado de um trabalho contínuo”, completou o secretário.

Já o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, ressaltou a importância simbólica e formativa da competição, destacando a escolha inédita do Balneário Municipal como palco da cerimônia. “É com grande alegria que damos início a mais uma edição dos Jogos Escolares, um verdadeiro celeiro de talentos e um investimento no futuro dos nossos atletas e da nossa juventude. Geralmente, as aberturas dos jogos acontecem em ginásios, mas neste ano decidimos fazer algo diferente”.

“Estamos aqui, nesse lugar especial que é o Balneário Municipal, para mostrar que o esporte ultrapassa as quatro linhas. Aproveitem cada instante, façam amizades, respeitem seus adversários e, acima de tudo, se orgulhem de estar aqui”, finalizou Nuñez.

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul tiveram início no dia 16 de maio e vão até o dia 1º de junho.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Bel Manvailer, Comunicação Setesc

Fotos: COOLLAB/ registros esportivos