Polícias Civil e Penal cumprem mandado de prisão em ação conjunta em presídio de Dourados

O mandado judicial, expedido pela Vara do Júri e Execução Penal da Comarca de Dourados, estabelece o cumprimento de pena remanescente de 8 anos, 7 meses e 28 dias, a ser executada em regime semiaberto.

A ação foi resultado de trabalho integrado entre a DEFRON e policiais penais do Presídio Estadual de Dourados (PED), a partir de informações compartilhadas entre as instituições.

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em ação conjunta com a Polícia Penal cumpriu, na tarde desta terça-feira (27), um mandado de prisão em desfavor de T.N.S., de 38 anos, condenado pelos crimes de roubo e receptação.

