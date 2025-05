Polícia Civil prende mulher com 32 tabletes de maconha em Dourados

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (27), uma mulher de 33 anos que transportava 32 tabletes de maconha e aproximadamente 5,5 kg de sementes da planta cannabis.

A prisão ocorreu durante diligência contínua no âmbito da Operação Protetor, após os policiais receberem informações de inteligência sobre o deslocamento da suspeita, que havia embarcado em um ônibus na cidade de Ponta Porã com destino final à Zona Leste de São Paulo/SP.

A equipe da DEFRON realizou o monitoramento do coletivo e abordou o veículo na rodoviária de Dourados. A suspeita foi localizada e, durante a vistoria em sua bagagem, foram encontrados os entorpecentes.

Com base na quantidade apreendida, o valor calculado do prejuízo ao crime organizado é de aproximadamente R$ 61.925,00, considerando o preço médio da maconha e das sementes de cannabis no mercado ilegal.

A autora foi autuada pelo crime de tráfico interestadual de drogas, com base no art. 33 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, sendo posteriormente encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC de Dourados, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação integra os esforços da DEFRON no combate ao tráfico de drogas na região de fronteira.

A Delegacia mantém canal aberto para denúncias anônimas, pelo telefone (67) 99633-7982. O sigilo é garantido.