Lia Nogueira solicita iluminação em trevo de Glória de Dourados para aumentar segurança vi

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) solicitou ao governador Eduardo Riedel (PSDB), por meio do secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, recursos para implantar iluminação pública no trevo que liga a BR-376 à MS-475, em Glória de Dourados.

A demanda foi apresentada pela vereadora Fabiana Bahls Machado (PSDB), diante da preocupação da população com a insegurança no local. O trecho tem alto fluxo de veículos, especialmente no período de escoamento da produção agropecuária, principal atividade econômica do município.

A falta de iluminação compromete a visibilidade e aumenta o risco de acidentes, principalmente à noite. Para a deputada, a obra é de baixo custo, mas com grande impacto na segurança e mobilidade da região.

“Estamos atendendo a um pedido legítimo da população e esperamos sensibilidade do Governo do Estado para viabilizar essa melhoria, pois é uma obra que causa um alto impacto na mobilidade e na segurança da região”, destacou Lia Nogueira.