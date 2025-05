Governo de MS reforça estrutura de saúde do Estado com entrega de ambulâncias para 11 municípios

O transporte seguro e eficiente de pacientes é fundamental, especialmente para aqueles que precisam de atendimento em outras localidades.

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), reforça a estrutura de Saúde com a entrega de 11 ambulâncias para municípios de diversas regiões do Estado. Essa iniciativa visa aprimorar o atendimento e o transporte de pacientes em todo o território sul-mato-grossense. A entrega foi realizada na última sexta-feira (23) na ESP (Escola de Saúde Pública), em Campo Grande.

O objetivo principal desta ação é propiciar o transporte seguro de pacientes que necessitem de atendimento fora de suas áreas de domicílio, garantindo que recebam a assistência necessária com agilidade e conforto.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

As ambulâncias foram adquiridas com recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende. Os municípios contemplados nesta fase são: Anaurilândia, Ivinhema, Douradina, Camapuã, Vicentina, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Itaquiraí, Jateí, Mundo Novo e Deodápolis.

>Deputado Geraldo Resende e o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões.

“Esta entrega representa um avanço importante para a saúde dos nossos municípios. O transporte seguro e eficiente de pacientes é fundamental, especialmente para aqueles que precisam de atendimento em outras localidades. Isso representa a estruturação do serviço de atendimento móvel de urgência nos municípios que dependem de transporte adequado para outras cidades que disponham de atendimento especializado”, afirma o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Correa.

Autor da emenda que destinou os recursos para a aquisição das ambulâncias, o deputado Geraldo Resende enfatizou a importância da colaboração e colocou seu mandato à disposição para parcerias que fortaleçam a saúde pública do Estado.

“Essa é mais uma ação que reforça o compromisso do nosso mandato em garantir que os moradores de Mato Grosso do Sul tenham acesso a um atendimento de saúde de qualidade, especialmente em momentos de urgência”.

>Prefeita de Mundo Novo, Rosária Andrade.

A prefeita de Mundo Novo, Rosária Andrade, destaca a necessidade de garantir um transporte adequado de pacientes já que o município não dispõe de suporte de alta complexidade.

“Para nós, que somos um dos municípios mais distantes da Capital e com recursos limitados de grande suporte, a chegada de uma ambulância como essa é sinônimo de vida. É dizer para as pessoas da nossa cidade que elas têm mais chances de sobreviver. Receber uma ambulância não é apenas ganhar um carro, é receber a possibilidade de que as pessoas da minha cidade tenham mais chances de sobreviver”, comemora a prefeita.

As ambulâncias entregues são veículos do tipo van/furgão adaptado para ambulância suporte básico, com todos os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e demais itens da série. Destinado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino.

As entregas atendem solicitações feitas por prefeitos, vereadores e secretários municipais de saúde das cidades contempladas, por meio de ofícios enviados à Secretaria de Estado de Saúde, tendo em vista as necessidades de cada município.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

>Secretário municipal de saúde de Camapuã, André Luiz Ferreira

O secretário municipal de saúde de Camapuã, André Luiz Ferreira, enfatiza que a aquisição do veículo atende à demanda crescente por transporte de pacientes em situações de emergência para Campo Grande, onde se concentram os serviços especializados.

“Somos um município pequeno e grande parte dos nossos pacientes tem a necessidade de vir para Campo Grande buscar os seus atendimentos especializados. Hoje nós temos sete ambulâncias desse porte e essa daqui vem para somar, para ajudar a nossa população. A aquisição dessa ambulância, fruto de uma parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, atende à crescente demanda por transporte de urgência e emergência, melhorando o acesso dos moradores de Camapuã a serviços de saúde especializados na Capital”, disse o secretário municipal de saúde.

A entrega desses veículos é um passo importante para garantir mais agilidade e segurança no deslocamento de pacientes, otimizando o acesso a serviços de saúde especializados em outras localidades. O investimento demonstra o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul em fortalecer a rede de atendimento e oferecer suporte adequado à população.

Helton Davis, Comunicação SES

Fotos: Helton Davis